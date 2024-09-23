$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

На Украине признали увеличение потерь в армии

Офицер 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий признал увеличение потерь в украинской армии.

На Украине признали увеличение потерь в армии
© globallookpress.com

Его слова передает Financial Times.

«У нас было много потерь. Потерь стало больше, чем раньше», — рассказал Юрий, чье подразделение принимало участие в боях близ Новогродовки.

По его словам, его бригада осталась разрушенной — раненные солдаты были отправлены в больницы и психиатрические лечебницы, а оставшиеся здоровые переведены в другие подразделения.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за ситуацию на покровском направлении. По ее словам, Новогродовка была сдана главкомом без боя, а большинство подразделений было снято с участка.

Военные новости
Марьяна Безуглая
Александр Сырский
Верховная Рада
Новогродовка
Украина