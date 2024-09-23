Российские военные ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине элитного бывшего солдата из Ирландии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила The Irish Times со ссылкой на источники.

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Наемник погиб в четверг, 19 сентября. При этом на данный момент отсутствуют подробности о месте и обстоятельствах его смерти. Уточняется, что ирландскому военному было около 20 лет, он являлся членом рейнджерского крыла Сил обороны и имел значительный боевой опыт на Украине. По данным издания, ранее он получал серьезные травмы во время конфликта, однако в начале текущего года вернулся в свое подразделение.

Ранее российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне проведения СВО. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и беспилотниками, атаку вели ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.