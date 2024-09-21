В Минобороны раскрыли планы на «Терминаторов»

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» совершенствуют навыки на полигоне для дальнейшего применения в зоне боевых действий. В будущем их отправят на авдеевское направление, такие планы раскрыли в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе подготовки военнослужащие делятся тактическими приемами, проводят скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой. Также проводят слаживание с экипажами танковых подразделений», — уточнили в оборонном ведомстве.

В МО РФ добавили, что в зону специальной военной операции (СВО) российские «Терминаторы» отправятся после того, как завершится процесс слаживания их работы с танками Т-90М «Прорыв».

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