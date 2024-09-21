16 беспилотников сбили в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 16 беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал губернатор.

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20 сентября также сообщалось, что у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны.