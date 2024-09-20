В России разработали тяжелого «Тора»

Специалисты МГТУ имени Баумана создали роботизированную колесную платформу «Тор», которая сможет нести 1,5 тонны нагрузки. Об этом в университете сообщили «Известиям».

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Тяжелая машина, которую начали разрабатывать два года назад, проходит испытания. После тестов будет принято решение о постановке платформы на опытную эксплуатацию. «Тор» предназначен для доставки различного оборудования, вооружения и техники. Бронированная платформа весит 5 тонн. Запас хода машины с гибридной силовой установкой составляет 200 километров.

Платформу можно использовать для перевозки грузов и охраны объектов. Машина может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом. Система вооружения оснащена технологией захвата и сопровождения цели.

«"Тор" успешно испытан на пересеченной местности. У него независимая подвеска и очень большая тяга. Каждое колесо может развивать усилие 800-900 килограммов. Это позволяет машине преодолевать крутые подъемы», — сказал представитель университета.

В августе стало известно, что российская Компания «Гумич» разработала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Версия «Импульс-К», оснащенная противотанковым комплексом, прошла испытания на полигоне.