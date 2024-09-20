Наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после первого же обстрела. Об этом рассказал военнопленный Артем Казарченков, передает РИА Новости.

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Его позиция находилась на Угледарском направлении, когда в подкрепление им прислали двух иностранцев.

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«Один был немец, его зовут Пабло, весь в татуировках, второй был новозеландец, я не знаю, как его зовут, он ни на русском, ни на украинском не разговаривал,» — сказал украинец, уточнив, что наемников прислали «как снайперов», но они побыли на фронте всего несколько дней.

Он уточнил, что иностранцем не повезло: во время их пребывания были сильные обстрелы. Наемники укрывались «в норе» — особом окопе для одно человека в виде ямы. Вечером снайперы вдруг ушли и сказали, что «больше не придут».

Накануне воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан, на которого в России завели уголовное дело, опубликовал угрозы российским журналистам.

Ранее житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.