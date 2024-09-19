Россия оказала чрезвычайную помощь армии Мали

РФ подтвердила свою поддержку и направила чрезвычайную помощь ВС Мали после нападения террористов на школу жандармерии в столице Бамако. Об этом сообщил портал malijet.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в международном аэропорту имени президента Модибо Кейты в Бамако, указывает портал. Был доставлен груз для малийской армии. Других подробностей не приводится.

Эта помощь оказана в рамках военного сотрудничества между Россией и Мали, что способствует укреплению двусторонних связей в области безопасности и обороны, отмечает портал.

17 сентября рано утром группа террористов попыталась проникнуть в школу жандармерии в столичном районе Фалади. Произошли взрывы, завязалась перестрелка. Позднее военные заверили, что "ситуация находится под контролем". В связи с нападением был временно ограничен доступ в столичный международный аэропорт имени Модибо Кейты, расположенный недалеко от школы.

По данным Agence France-Presse, ответственность за нападение в Бамако взяли на себя боевики "Группы поддержки ислама и мусульман", связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Жертвами атаки террористов стали 77 человек, еще 255 получили ранения.