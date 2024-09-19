Украина мобилизовала сотрудников МУР

В Закарпатье сотрудники местного военкомата мобилизовали весь технический персонал театра Ужгорода. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Облава сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. – Прим. ред.) прошла прямо перед спектаклем.

«ТЦК в Ужгороде мобилизовал весь технический состав художественного проекта «МУР»», - отмечается в статье.

В результате актерам пришлось самостоятельно собирать и разбирать декорации, настраивать свет и выполнять все те работы, которыми в театре обычно занимались технические специалисты.

В 2024 году на Украине ужесточили законы о мобилизации. Документ обязал граждан обновить свои данные в военкомате, для чего требуется явиться лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Кроме того, он изменил порядок вручения повесток. А получить новый заграничный паспорт можно теперь только встав на воинский учет, для чего необходимо приехать из-за границы на Украину и также лично отправиться в военкомат.

В соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах украинских городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении. Мобилизация уже привела к тому, что Черниговский драматический театр принял решение о закрытии из-за призыва 34 сотрудников, в том числе актеров, а в киевском метро увеличены интервалы движения из-за нехватки персонала.

В свою очередь глава горноспасателей румынской провинции Марамуреш Дан Бенга рассказал, что тысячи украинцев бежали в Румынию через заснеженные горы, чтобы избежать мобилизации. Пограничники подчеркивают, что эти люди рискуют замерзнуть в горах или утонуть в реке Тисе, протекающей вдоль северной границы.