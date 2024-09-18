Станцию связи Starlink уничтожили в Черниговской области

Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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— Росгвардейцы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink, используемую боевиками ВСУ в Черниговской области, — подчеркнули в пресс-службе.

Операторы нанесли прицельный удар при помощи БПЛА с зажигательными боеприпасами. В результате точного попадания произошло возгорание украинского опорного пункта. После этого территория размещения противника полностью выгорела, передает РИА Новости.

Стало известно, что в городе Сумы, который расположен в северо-восточной части Украины, объекты энергетики подверглись атаке. Также уточняется, что жителям рекомендовали сократить потребление электрической энергии, особенно это касается пиковых часов.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что он сомневается в серьезности последствий ударов Вооруженных сил Украины вглубь России. По его словам, «это шаг абсолютно недальновидный и непрофессиональный».