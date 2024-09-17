В США испытали самоходный миномет NEMO

Армия США испытала самоходный миномет Modular Turreted Mortar System (MTMS) в ходе конференции Maneuver Warfighter Conference на базе Форт-Мур. Об этом сообщает Army Recognition.

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Отмечается, что во время конференции продемонстрировали возможности установки с минометом Patria NEMO калибра 120 миллиметров.

«Солдаты успешно выполнили несколько огневых задач, продемонстрировав уникальные возможности NEMO. Среди них — возможность одновременного ведения огня несколькими выстрелами, что позволяет поражать цель до шести раз одновременно», — говорится в сообщении.

В основе самоходного миномета лежит гусеничное шасси Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV). Дальность стрельбы Patria NEMO обычным боеприпасом составляет десять километров, а скорострельность — десять выстрелов в минуту.

В июне издание Breaking Defense писало, что компания BAE Systems захотела нарастить выпуск новых бронемашин на платформе AMPV до 195-197 машин в год. Новое шасси разработали в качестве замены бронетранспортеров M113.