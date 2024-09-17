Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в зоне СВО

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили живую силу и сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

© Vladimir Baranov / Globallookpress

"Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях", - заявили в оборонном ведомстве.

Минобороны: Артиллеристы ВС РФ уничтожили резервы ВСУ на купянском направлении

В Минобороны РФ уточнили, что после передачи разведчиками координат местонахождения противника экипажи БМП-3 в течение нескольких минут выехали на огневые позиции и нанесли поражение боевикам ВСУ.

"Контроль уничтожения обнаруженных целей проводился расчетами БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 в кратчайшие сроки покинули огневые позиции и совершили марш в безопасный район", - добавили в ведомстве.

Командир БМП-3 с позывным Зуб рассказал об объектах, которые экипаж уничтожает в ходе выполнения боевых задач.

"Работаем четко, попадаем в цели. Цели разные - уничтожаем пулеметные гнезда, вскрываем блиндажи, иногда техника попадает в наш радиус расстрела. [Недавно] был накат вражеской пехоты, мы простреливали посадку. Там была траншея, "лисьи норы" (укрытия-ответвления в окопе) и небольшая группа противника. Все отлично", - сказал боец.

Как отметили в Минобороны России, в ходе выполнения задач бронегруппы выдвигаются для стрельбы прямой наводкой, сопровождают движение передовых отрядов для нанесения контрударов по противнику.

"Против техники, укреплений и живой силы противника экипажи БМП-3 используют весь арсенал оружия: главный калибр - 100-мм, 30-мм автоматическую пушку и пулемет", - рассказали в оборонном ведомстве.

Также там добавили, что орудия боевых машин пехоты благодаря корректировке способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из закрытых позиций, оставаясь незамеченными для противника.