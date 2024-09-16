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США завершили вывод войск из Нигера

Соединенные Штаты завершили вывод войск из Нигера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Африканское командование ВС США.

США завершили вывод войск из Нигера
© globallookpress.com

Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Нигера 19 мая.

«Минобороны США и министерство обороны Нигера объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера», — говорится в тексте.

Отмечается, что вывод войск прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате, этого удалось достичь благодаря «эффективному взаимодействию и коммуникации между Соединенными Штатами и нигерскими военными».