США завершили вывод войск из Нигера

Соединенные Штаты завершили вывод войск из Нигера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Африканское командование ВС США.

Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Нигера 19 мая.

«Минобороны США и министерство обороны Нигера объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера», — говорится в тексте.

Отмечается, что вывод войск прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате, этого удалось достичь благодаря «эффективному взаимодействию и коммуникации между Соединенными Штатами и нигерскими военными».