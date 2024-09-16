США уничтожили ракетную систему хуситов

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило об уничтожении ракетной системы движения «Ансар Аллах» (хуситы) на севере Йемена. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети Х.

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«За последние 24 часа силы Центрального командования вооруженными силами США (CENTCOM) успешно уничтожили одну ракетную систему в контролируемом хуситами районе Йемена», — отмечается в заявлении.

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В CENTCOM добавили, что система несла угрозу американским силам и коалиции, а также торговым судам в регионе.

Ранее бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили, что сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper на северо-западе Йемена. Представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что беспилотник был сбит во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб.