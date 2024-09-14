В G7 призвали Иран прекратить "передачу" ракет России

Иран должен "немедленно прекратить" оказание военной поддержки и передачу России баллистических ракет, которые якобы уже поставляются Москве Тегераном. Такие требования содержатся в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7), опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В документе говорится, что исламской республике также следует остановить поставки "беспилотных летательных аппаратов и родственных технологических решений, которые представляют прямую угрозу как населению Украины, так и европейской и международной безопасности". Кроме того, руководители дипведомств стран "семерки" предупредили, что продолжат "призывать Иран к ответу за неприемлемую поддержку" специальной военной операции РФ на Украине и вводить против Тегерана новые санкции.

"Свидетельства того, что Иран продолжает передавать оружие России, несмотря на неоднократные международные призывы прекратить это, говорят о дальнейшем усилении военной поддержки Ираном" российской спецоперации, утверждается в заявлении.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 13 сентября назвал утверждения Запада о поставках Ираном баллистических ракет России беспочвенными инсинуациями. По его словам, западные союзники Киева повторяют их, чтобы обеспечить повод для ударов вглубь территории РФ высокоточным оружием, которое было передано Украине.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских вооружений для их применения на Украине. Министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи 11 сентября заявил, что Иран не поставлял России никакие баллистические ракеты и что США и Европа полагаются на недостоверную информацию.