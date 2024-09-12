Число раненых в Донбассе военнослужащих ВСУ так велико, что медучреждения близлежащих городов не справляются с их размещением, сообщает телеканал CNN. Российская газета

Как рассказал главный ординатор поезда, капитан Медицинских сил ВСУ по имени Александр, около 90 процентов его пациентов получили множественные осколочные ранения и многим пришлось проводить ампутации. При этом он подчеркнул, что возможности врачей медицинского поезда ограничены. «Если что-то случится, я не смогу вызвать внешнего консультанта. Возможно, будут небольшие операции, чтобы остановить кровотечение. Мы не можем делать операции на брюшной полости и груди. Мы должны быть очень осторожны при отборе пациентов», — отметил военный врач. Lenta.ru

Ранее газета The Wall Street Journal выразила мнение, что возможная потеря Украиной Красноармейска и Часова Яра в результате продолжающегося успешного наступления российских войск в ДНР позволит России приблизиться «к достижению ее главной военной цели». ТАСС