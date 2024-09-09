США поставят Сингапуру авиационные ракеты AMRAAM

Госдеп США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM на сумму в размере 133 миллионов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что сделка также включает в себя сопутствующее оборудование для ракет, включая запчасти и программное обеспечение. В общей сложности Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8.

В Пентагоне указали, что данная сделка «поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности США путем повышения безопасности стратегического партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азии».