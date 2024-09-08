Стали известны имена погибших офицеров ВСУ после удара ВС РФ по Полтаве

Полтавский городской совет назвал имена сотрудников военного института связи, которые погибли в рзуельтате атаки Вооруженных сил России. Об этом стало известно во воскресенье, 8 сентября.

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Среди погибших числится старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, а также старший инженер технической части майор Сергей Андрущук и другие работники учреждения, пишет Rg.ru.

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