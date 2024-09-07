ВС РФ поразили обстреливавшую Крым установку HIMARS

В пригороде Николаева уничтожена украинская пусковая установка РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

© U.S. Army / Spc. Collin MacKown

«Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS, которые почти ежедневно стреляют дальнобойными ракетами в сторону Скадовска и Крыма», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, нанесён удар по месту дислокации иностранных инструкторов и обучающихся десантников.

США разрешили Украине бить по России из РСЗО HIMARS

В ночь на 7 сентября сообщалось о взрыве в Николаеве.