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Подполье: в пригороде Николаева поражена РСЗО HIMARS

В пригороде Николаева уничтожена украинская пусковая установка РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

ВС РФ поразили обстреливавшую Крым установку HIMARS
©  U.S. Army / Spc. Collin MacKown
«Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS, которые почти ежедневно стреляют дальнобойными ракетами в сторону Скадовска и Крыма», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, нанесён удар по месту дислокации иностранных инструкторов и обучающихся десантников.

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В ночь на 7 сентября сообщалось о взрыве в Николаеве.

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