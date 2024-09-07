Минобороны сообщило о взятии Калиново в ДНР

Российские военные взяли населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Министерстве обороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой народной республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны также рассказали, что армия России поразила цеха по производству новых украинских дронов «Паляница». Помимо этого, Вооруженные силы России ударили по производству компонентов украинских ракет «Гром-2».

Ранее, 5 сентября, Министерство обороны России сообщало, что подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Заветное в ДНР. Кроме того, отмечалось, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике ряда подразделений украинской армии в регионе.