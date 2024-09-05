Неизвестный беспилотник был сбит ночью в воздушном пространстве Белоруссии. Могла ли Украина атаковать Белоруссию, что об этом известно?

Где заметили беспилотник над Белоруссией

О появлении неизвестного БПЛА над Белоруссией сообщил запорожский политик Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Белоруссии сообщают о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. Городские чаты переполнены сообщениями на данную тему. <...> Официальной информации о произошедшем пока нет», — сообщил Рогов.

Рогов предположил, что атака БПЛА произошла со стороны ВСУ, и напомнил, как три недели назад белорусский президент Лукашенко утверждал, что Украина «уже денацифицирована».

Белоруссия подтвердила уничтожение нарушившего границу дрона

Telegram-канал «Гомель. Главное!» сообщил, что ночью в период с 01:35 по 01:40 жители Гомеля слышали «два громких хлопка», а в небе наблюдали «что-то горящее и медленно падающее» в «кармашке», граничащем с Россией и Украиной.

В комментариях пользователи с возмущением отозвались о слове «хлопки»: по словам очевидцев, были слышны мощнейшие взрывы, от которых распахивались окна и балконные двери.

«На Хуторе (южный район в Гомеле. — NEWS.ru) в домах чуть окна не повылетали», — возмущается Дарья.

Многие в белорусском чате заключили, что БПЛА прилетел с Украины.

Утром 5 сентября Минобороны Белоруссии официально подтвердило фиксацию и уничтожение БПЛА в воздушном пространстве страны.

«Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены», — заявил первый замкомандующего войсками ПВО полковник Сергей Фролов.

Чей БПЛА сбила белорусская ПВО

Telegram-канал «Белорусский силовик» сообщил, что правоохранительные органы Белоруссии ведут работу по идентификации обломков БПЛА. После этого станет известно, какой стране принадлежит дрон.

Некоторые авторы Telegram предположили, что появление БПЛА может быть связано с ночной атакой ВС РФ по военным объектам на Украине.

«Гомельская область граничит как раз с теми областями Украины, где ночью шла отработка „Геранями“», — отмечает Telegram-канал «Говорит Топаз».

Telegram-канал INSIDER-T выдвинул собственную версию происходящего.

«[Во время уничтожения БПЛА над Белоруссией] Киев был под массированной атакой „Гераней“, что стало рутинным событием. Дело в том, что ВСУ стали применять переданные США системы радиоэлектронной борьбы, которые при правильном выборе локации действительно могут сбить с курса „Герань“», — пишет INSIDER-T.

По мнению авторов канала, это мало мешает российским комбинированным ударам и от действия РЭБ страдают жители Украины из-за сбившихся с курса БПЛА.

«В Гомеле сбили „Герань“, которая сошла с курса после воздействия РЭБ. Уверены, российские специалисты скоро скорректируют систему навигации и РЭБ перестанет работать», — пишет INSIDER-T.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.