Армия России уничтожила бункер с командирами ВСУ под Житомиром
Армия Россия нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
«По предварительным данным, погибло порядка 25 командиров украинской армии», — говорится в публикации.
Потери есть также среди персонала бункера.
О других подробностях произошедшего не сообщается.
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