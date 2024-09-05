Армия России уничтожила бункер с командирами ВСУ под Житомиром

Армия Россия нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«По предварительным данным, погибло порядка 25 командиров украинской армии», — говорится в публикации.

Потери есть также среди персонала бункера.

О других подробностях произошедшего не сообщается.

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