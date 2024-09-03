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WSJ: Киев потерял лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16

Киев потерял своих лучших летчиков еще до поставок Украине американских истребителей F-16. Об этом заявила The Wall Street Journal (WSJ) в своей публикации.

В пример журналисты привели пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус. Украинские СМИ называли его одним из «призраков Киева». Он погиб в августе прошлого года при столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 под Житомиром. Сам Пильщиков обучался пилотированию МиГ-29.

Другим опытным пилотом WSJ назвала бывшего одноклассника Джуса Алексея Мысь с позывным Мунфиш. Как сообщали СМИ, он погиб в результате удара по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области 26 августа. Пилот был обучен управлению истребителей F-16 и служил в звании полковника.

Минобороны России назвало потери ВСУ за сутки

Напомним, что ранее СМИ сообщили о поражении первого истребителя F-16, переданного Украине. Как заявлял председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, ВСУ сами сбили самолет при попытке отразить российскую атаку 16 августа.

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