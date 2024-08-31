В Киеве прогремели взрывы на фоне третьего за ночь сигнала тревоги

Серия взрывов произошла в Киеве на фоне объявленной третий раз за ночь воздушной тревоги, передает украинское издание «Общественное». Сигнал опасности звучит в регионе, начиная с 00:24 мск.

Второй раз оповещение сработало в 00:45 мск и действовало чуть дольше 40 минут. Власти Киева ситуацию не комментировали. Воздушная тревога также объявлена в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в Минобороны России объявили, что по объектам энергетической инфраструктуры Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали газокомпрессорные станции в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

До этого взрывы раздались в городах Сумы и Ровно в разных частях Украины на фоне воздушной тревоги, о чем сообщали местные телеканалы. Информацию о разрушениях и пострадавших корреспонденты не озвучивали. Позднее стало известно о разрывах в Киеве и Хмельницкой области. Сигнал опасности прозвучал на всей территории страны. Местные власти ситуацию никак не прокомментировали.