Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске своих сил

Силы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом заявил командир формирования Виктор Ермолаев в беседе с Le Monde.

«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», — сообщил Ермолаев.

По информации издания, ЧВК «Медведь» перебросит в Курскую область 100 своих бойцов. При этом, по словам командования, после выполнения задач на родине они вернутся в Африку.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 31 человека.