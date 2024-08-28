Первый украинский истребитель F-16 мог быть уничтожен в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом стало известно в среду, 28 августа.

Речь идет о ракетном ударе российских бойцов по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где находились переданные западными странами истребители для Вооруженных сил Украины.

После удара в небо были подняты несколько истребителей F-16, после чего со стороны ВС РФ последовал повторный удар, один из самолетов был подбит, это информация не подтверждена официально. На данный момент российские бойцы проводят объективный контроль для подтверждения результатов атаки, следует из сообщения в Telegram-канале Shot.

Стало известно об использовании ВСУ F-16 на фронте

Взрывы, о которых идет речь производились 26 августа. Хлопки были зафиксированы в Хмельницком и Днепропетровске. Промышленный объект был поврежден в Полтавской области.

Российские войска уничтожили одну из бригад Вооруженных сил Украины в Сумской области после удара по пункту управления и складу вооружения в Глухове.

В Тернополе при ударе Вооруженных сил РФ загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию фронта. Уточняется, что взрыв произошел во время заполнения железнодорожной цистерны топливом.