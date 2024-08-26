Появились кадры последствий ударов по дамбе ГЭС под Киевом

Появились кадры последствий ударов, предположительно, по дамбе Вышгородской ГЭС под Киевом. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

На опубликованных роликах видно, что прилет пришелся по одной из построек на дамбе. Здание разрушилось, начался пожар, а окружающую территорию засыпало обломками. Украинские СМИ ранее сообщали, что проезд по дамбе временно закрыт.

Как ранее заявляло российское Министерство обороны, 26 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения работы военно-промышленного комплекса. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и других городах.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что удары фиксировались в 15 регионах страны. Энергокомпаниям пришлось использовать экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.