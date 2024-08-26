Минобороны прокомментировало массированную атаку на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цели ударов обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Все назначенные объекты поражены.

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Напомним, что СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и других городах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры в 15 регионах страны. Компании «Укрэнерго» пришлось применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. По данным СМИ, было выпущено более 60 ракет и 100 беспилотников.