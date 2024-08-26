В офисе Зеленского обратились к Западу на фоне массированной атаки ВС РФ

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне массированной атаки ВС РФ призвал Запад снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Соответствующая публикация появилась в одной из его социальных сетей.

«Разрешение на удары западным оружием вглубь территории России. Это нужно. Мы делаем это и сами», — написал Ермак.

По его словам, соответствующее разрешение от союзников Киева якобы позволит прекратить подобные массированные атаки российских военных.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

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На этом фоне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что атака затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура.