Удары возмездия: ракеты поразили цели в 15 регионах Украины

Утром 26 августа взрывы прозвучали в 15 областях Украины. Как сообщает ТАСС, премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры.

Он не уточнил, какие именно объекты получили повреждения и где они расположены. Шмыгаль отметил, что компания «Укргэнерго» вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в своих соцсетях подтвердил, что ситуация с подачей электроэнергии в стране сложная. Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что последствия повреждений еще уточняются.

«Звезда» добавляет, что удары пришлись по энергообъектам в Львовской области, критической инфраструктуре в Винницкой и Одесской области. «Царьград» сообщает, что за это утро по Украине могли выпустить более 60 ракет и 100 беспилотников.

Напомним, что 26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и других городах.