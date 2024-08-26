ВС России нанесли удар по ангару с F-16 ВСУ в Ивано-Франковской области

Российские войска нанесли удар по ангару с западной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковской области. Там могли находиться американские истребители F-16, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — приводятся в публикации слова Лебедева.

Он добавил, что подвергнуть данные о прилете объективному контролю в настоящий момент невозможно.

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