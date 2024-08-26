Что известно о массированном ударе по Украине 26 августа

Ранним утроим 26 августа на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. О взрывах сообщается почти во всех регионах страны, а украинские власти подтвердили повреждение ряда инфраструктурных объектов.

В частности, серия взрывов зафиксирована в Киеве. Как сообщает ТАСС, два из них прозвучали в районе аэропорта Жуляны. Кроме того, после ударов в ряде районов украинской столицы пропала вода и электричество. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что это связано с «проблемами общеукраинской энергетической сети».

Как пишет «Абзац», несколько мощных прилетов зафиксировано и в Одессе, над которой сейчас поднимается столб дыма. Как и в Киеве, в городе частично пропал свет. Мониторинговые каналы пишут, что ракеты летят на Закарпатскую и Тернопольскую области.

Глава украинской запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области разрушен ряд объектов инфраструктуры. Как сообщает «КП», он не уточнил, куда именно пришлись удары, однако за минувшие сутки в регионе прозвучало около 200 взрывов. В Запорожье, по сообщениям СМИ, наблюдаются перебои со светом.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

ТАСС сообщает, что проблемы со светом также фиксируется в Николаевской области. После серии ударов там ввели аварийные отключения света, о чем заявили власти Николаева.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ, взрывы также прогремели в Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге, Кропивницком, в Сумской, Винницкой, Полтавской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В частности, глава Полтавской области Филипп Пронин заявил о повреждении промышленного объекта при ударе, не уточнив, о каком именно идет речь.