ВКС РФ уничтожили три базы боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"23 августа ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из [контролируемой США] зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая", - сказал он.

По его словам, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков А-10 коалиции.