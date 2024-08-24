Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Над территорией Воронежской области в ночь на 24 августа был уничтожен один беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал глава области.

Гусев также отметил, что атака беспилотника не привела к серьезным разрушениям. В регионе, по его словам, все еще сохраняется опасность атаки дронов.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке региона со стороны ВСУ. По его словам, область была атакована с помощью ракет, беспилотников и авиационной бомбы.