Создатели «Упыря» основали новый завод по производству дронов

Производители FPV-дрона "Упырь", который применяется на всех направлениях специальной военной операции на Украине и начал серийно поставляться в войска Центрального военного округа, основали "Уралдронзавод". Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия.

"В итоге мы действительно назвали наше предприятие "Уралдронзавод". Наш вклад в общую победу отмечают как в России, военнослужащие и другие жители страны, которые помогают нам средствами, так и в других странах", - прокомментировал представитель предприятия попадание "Уралдронзавода" в американский санкционный список.

23 августа власти США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц.

FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно: уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. В марте 2024 года поразил американский танк Abrams, также на его счету несколько БМП Bradley и другая бронетехника Вооруженных сил Украины.