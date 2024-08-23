В Киеве подожгли машины, которые могут принадлежать военным

Неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим. ТАСС

По данным корреспондентов, четыре автомобиля сожгли в Деснянском районе на северо-востоке столицы. Машины сгорели полностью. Помимо них, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом. Газета.Ru

По Украине периодически прокатываются волны поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов. Сообщения о таких случаях поступали, в частности, из Харькова, Днепропетровска, Одессы, Киева и других городов. Российская газета