Эстония купит Молдавии бронированные машины за 46 млн евро

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Эстония закупит для Молдавии партию бронированных машин стоимостью 46 млн евро. Поставки будут происходить в рамках Европейского инструмента мира (EPF). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Молдавии.

Партия бронированных машин законтрактована эстонским агентством.

«Эта закупка стоимостью около 46 миллионов евро направлена на повышение обороноспособности Национальной армии, в частности, на укрепление ее мобильности», — заявили в оборонном ведомстве.

Европейский союз ранее одобрил выделение 137 млн евро на развитие оборонного потенциала Молдавии.

Кишиневу поставят военное медицинское и инженерное оборудование, а также помогут с материально-техническим обеспечением, транспортом, воздушным наблюдением, связью и информационными технологиями.

В прошлом году Молдавия уже получила две партии медицинского и инженерного оборудования.

В конституции Молдавии закреплено, что республика является нейтральным государством. Однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального партнерства. Также при президенте Санду республика неоднократно проводила учения с участием западных военных.