Боец с позывным Оша рассказал о работе с дронами-камикадзе

Военкор газеты «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал беседу с оператором дронов с позывным Оша из Курской области. По словам журналиста, «молодой и рассудительный парень» из Самары на его глазах готовил к вылету самолетный беспилотник-камикадзе «Молния».

Александр Коц отметил его невзрачность и похожесть на модели, которые когда-то делали в пионерских кружках. Однако подчеркнул и его выгодные стороны — такой дрон летит значительно дальше обычных FPV и заряд несет посерьезнее. В работе с такими беспилотниками есть свои тонкости, которых нет в обычном дроне, уточнил его собеседник.

Там идет вертолетная тяга, и ты контролируешь все руками, мощностью моторов. Здесь совершенно другой фактор, ты должен знать физику, геометрию очень-очень хорошо, понимать погодные условия, разбираться в цветах полей, лесополок, потому что от каждого идет свой воздушный поток, — поделился Оша.

Он также рассказал военкору, что когда-то 16 лет занимался авиамодельным спортом. Молодой мужчина добился званий мастера спорта, чемпиона Европы и трехкратного чемпиона России. Ранее он зарабатывал на игровых стримах, с усилением конкуренции пошел по контракту в армию. Служил в Таджикистане и в ЦАР, был ранен. Александр Коц поинтересовался у оператора дронов, как он попал в батальон, в котором служит сейчас.

По объявлению, — пошутил боец.

Военнослужащие Вооруженных сил России начали применять в зоне СВО FPV-дроны «Ветер» с искусственным интеллектом, сообщила пресс-служба компании-разработчика. Отмечается, что эти аппараты способны наводиться на цель без участия оператора. Дроны успешно прошли испытания Минобороны РФ и уже на постоянной основе поставляются в зону СВО. По словам представителя компании, каждый месяц туда отправляют до трех тысяч БПЛА.