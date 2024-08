Ситуация в Курской области ночью 17 августа: последние новости, потери

Российские бойцы за сутки уничтожили пять боевых бронированных машин, столько же пикапов, робот-дрон разминирования и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Какие еще последние новости известны сегодня ночью, 17 августа 2024 года, о ситуации в российском регионе?

События, ситуация, обстановка в Курской области ночью в субботу, 17 августа

По словам Алаудинова, противник бросает в этот регион все силы и средства.

«День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои. Противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. <...> Все, что попадалось нам сегодня под руку, мы уничтожали», — подчеркнул военный.

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является прямым нападением Североатлантического альянса на Россию, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of. По его мнению, атака войдет в историю как один из величайших военных провалов.

«Курское наступление является нападением НАТО на Россию. НАТО вторглась в Россию, и это войдет в историю как один из величайших военных провалов всех времен», — отметил Риттер.

Российские войска в ходе противостояния в Курской области все лучше подготавливаются к борьбе с военной стратегией НАТО, указал эксперт. Захват техники и личного состава противника позволит ВС РФ разработать немедленный ответ на модель ведения боя Североатлантического альянса, констатировал Риттер.

Вооруженные силы Украины впервые нанесли удары ракетами западного производства по гражданским объектам Курской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, это были HIMARS.

«Действительно, сегодня мы уже сообщали о ряде террористических атак киевского режима по гражданским объектам на российской территории. В частности, впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими HIMARS», — указала дипломат.

Российские войска минируют местность в районах сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины в Сумской области на границе с Курской, сообщили в Министерстве обороны РФ. На видео, которое распространила пресс-служба ведомства, можно увидеть работу расчета инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» в приграничье.