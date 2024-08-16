Российские военные поразили бомбардировщик Су-24 ВСУ

Российские военные нанесли удар по бомбардировщику Су-24, находившемуся на аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Днепр" в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен российским расчетом ОТРК "Искандер-М" во время подвеса к бомбардировщику крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG).

"В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет", – заявили в Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры поражения техники.

16 августа российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области. Соответствующее видео опубликовано российским Минобороны.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные ракетным комплексом "Искандер-М" поразили колонну и 15 топливозаправщиков в Лубнах в приграничной Сумской области.