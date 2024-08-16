Запад хочет взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее ресурсами. Об этом рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру.

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«НАТО и США разрешают Украине атаковать территорию России, это правда. Запад проигрывает, поэтому удваивает ставки. Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м. Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России», — подчеркнул он.

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Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них, резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.