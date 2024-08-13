Военный летчик объяснил, почему ВСУ не смогут использовать F-16 над Курском

Украинская армия пока не готова применять западные истребители F-16 в бою, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, личный состав ВСУ еще не способен должным образом обслуживать и эксплуатировать западную авиатехнику.

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Пока они устроили показательные полеты в Виннице, чтобы поднять дух своих вооруженных сил и показать народу, что у них есть F-16. Но реально использовать их в бою им не под силу, — пояснил он.

На вопрос о том, возможно ли появление F-16 над Курской областью, где сейчас продолжаются бои, военный эксперт ответил отрицательно.

ВС РФ устроили засаду на F-16

Курск — очень опасное для Киева направление, украинцы не добьются там ничего, кроме потери техники. А это очень опасный фактор — и психологически, и для западного ВПК. Никто не позволит им этого сделать. Ждать таких действий в августе, сентябре или даже начале октября — маловероятно. А далее — конец года и плохие метеорологические условия, — сказал собеседник.

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина может нанять для управления истребителями F-16 пилотов из США, ушедших на пенсию. Он предложил Киеву задействовать американских специалистов, пока летчики ВСУ проходят обучение за рубежом.