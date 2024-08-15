Суджа была и остается российской, заявил RT мэр города Виталий Слащев. Так градоначальник отреагировал на якобы снятый украинскими журналистами репортаж. Украинцы в видеосюжете, якобы из центра приграничного города, утверждают, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют Суджу.

Не верьте фейкам. Суджа наша была, есть и будет, — написал Слащев в Telegram в ответ на сообщение журналистов.

Бои в Курской области продолжаются более недели. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что украинские войска взяли под контроль почти три десятка населенных пунктов в Суджанском и Кореневском районах.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не удерживают под контролем город Суджу Курской области. Он отметил, что в населенном пункте находятся части ВС РФ.

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

До этого командир спецназа «Ахмат» отметил, что блицкриг украинских войск в Курской области провалился. В своем Telegram-канале Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ получили весь расклад операции Киева в приграничных районах российского региона.