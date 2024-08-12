Белоусов раскрыл задачу СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал спецоперацию вооруженным противостоянием России и коллективного Запада. Об этом сообщает ТАСС.

О причинах СВО Белоусов рассказал на церемонии открытия форума «Армия-2024». Он отметил, что к вооруженному противостоянию России и Запада привело желание США сохранить доминирование и не допустить становления многополярного мирового порядка.

«В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства», - подчеркнул Белоусов.

Министр заявил, что успех России зависит от обеспечения войск самым современным высокоточным оружием, от применения новых тактических приемов, беспилотников и роботов, а также от эффективной системы управления и совершенствования подготовки командиров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в политике западных стран усматривается неоколониализм. По его мнению, это проявляется в агрессивных действиях Запада и его попытках оказать экономическое давление на другие страны, лишив их суверенитета. Такую политику Путин назвал «барьером на пути развития всего человечества».