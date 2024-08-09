В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу отменили спустя 45 минут с момента ее объявления.

© Газета.Ru

Развожаев сообщал, что российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский полуостров. Средства ПВО сбили ракету "Нептун" украинских вооруженных сил. На данный момент информации о пострадавших при атаке со стороны ВСУ не сообщалось. В ночь на 2 августа средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь.

Сообщалось, что над городом уничтожили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Кроме того, на крышу одного из зданий на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS.