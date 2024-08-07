Хуситы заявили об атаке на два американских эсминца

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на два американских эсминца и судно Contship Ono в Красном море. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В ходе одной из них [операций хуситов] в Красном море было атаковано судно Contship Ono», — рассказал представитель движения Яхьи Сариа.

Об атакованном судне известно, что оно является контейнеровозом, идущим под флагом Либерии. О ситуации с эсминцами подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что движение «Ансар Аллах» приступило к разработке крупных планов атаки на Израиль. Однако представитель группировки Насреддин Амер не стал раскрывать детали, отметив, что сейчас внимание уделяется не разговорам, а действиям.