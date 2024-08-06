ВС РФ и ФСБ не допустили прорыва границы в Курской области
Российские пограничники и подразделения Вооруженных сил РФ пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп противника на территорию Курской области.
"Информация о попытках ВСУ проникнуть на территорию РФ поступает из Суджанского и Кореневского районов", - сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В ближайшее время будет появляться множество информационных вбросов, предупредил и.о. губернатора. И предложил пользоваться официальными источниками информации.
Также Смирнов попросил курян быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных людях, бесхозных предметах и беспилотниках.