Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия одержит победу в специальной военной операции в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Политик пояснил, что ему несколько раз в день поступают сообщения от командиров из зоны СВО. Офицеры информируют, уточнил он, когда «заходят» на стратегически важный объект.

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них [ВСУ] пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся», — подчеркнул Кадыров.



Глава республики отметил уверенное положение российских войск под Волчанском. Он добавил, что на этом направлении украинские военные сами сдаются в плен.

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Ранее генерал-майор Апты Алаудинов предположил, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, несмотря на то, какое оружие получает ВСУ с Запада.