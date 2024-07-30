Совбез ООН снял оружейное эмбарго с властей ЦАР

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Совет Безопасности ООН снял эмбарго на поставки оружия властям Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая резолюция была представлена в Совбезе представителями Франции. При этом документ был принято единогласно — введенные более 10 лет назад санкции на поставки оружия в ЦАР были отменены.

Отмечается, что всего в резолюцию входит 13 пунктов, первый из которых предлагает отменить оружейное эмбарго. Кроме того, документ содержит другой запрет — на поставки оружия и техники действующим в ЦАР вооруженным группировкам.

«Ни для кого не секрет, что ситуация в ЦАР существенно улучшилась с 2013 года, когда были введены санкции по линии ООН. Важно, что сегодня СБ наконец-то признал эту объективную реальность и скорректировал санкционный режим», — заявил по итогам голосования постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.



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