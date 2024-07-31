Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

© Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника», — сообщает источник.



Минобороны заявило о захвате опорного пункта ВСУ в районе Константиновки

Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, российские войска нанесли поражение вооруженным силам противника в районе населенных пунктов Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.

До этого Telegram-канале Deep State сообщал, что российские военные продвинулись на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Например, северо-восточнее Угледара ВС РФ приблизились к трассе, которая ведет на Марьинку.

Незадолго до того российские солдаты группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Ранее в зоне СВО заметили новый российский беспилотник.