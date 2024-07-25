США отреагировали на полет бомбардировщиков РФ и КНР у Аляски

США не расценивают полеты бомбардировщиков России и Китая у Аляски в качестве угрозы для страны. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «Интерфакс».

Он отметил, что сотрудничество РФ и КНР, в том числе в военной сфере, по-прежнему беспокоит США. При этом, комментируя недавний полет бомбардировщиков России и Китая у Аляски, Миллер заявил, что Соединенные Штаты не расценивают их «как какую-либо угрозу» для страны.

Ранее NORAD сообщал о перехвате двух российских и двух китайских бомбардировщиков близ Аляски. Однако в командовании подчеркивали, что самолеты «не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады». Позже в Минобороны РФ подтвердили, что бомбардировщики РФ и КНР провели пятичасовое совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана.